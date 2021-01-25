Троє українців – у десятці найдорожчих гравців чемпіонату Угорщини
Портал Transfermarkt оновив ціни на футболістів, які виступають в чемпіонаті Угорщини. Там чимало українських гравців, і в оновленому рейтингу вони посідають доволі високі місця.
Найдорожчим українським гравцем в чемпіонаті Угорщини став Ігор Харатін. Transfermarkt оцінив півзахисника збірної України у 2,5 мільйони євро. Це дозволило йому посісти друге місце в рейтингу найдорожчих гравців чемпіонату Угорщини, уступивши лише своєму партнеру по Ференцварошу Токмака Нгуєна (2,8 мільйона євро). Відзначимо, що ще в жовтні 2020 року Харатін оцінювався в 1,8 мільйона євро.
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На другому місці серед українців ще один гравець Ференцвароша Олександр Зубков. Його оцінили у 2 мільйони євро. Стільки ж він коштував і під час попереднього оцінювання. Це дозволило йому посісти сьоме місце.
Третім серед українців та восьмими в загальному рейтингу опинився Іван Петряк. Вінгер, який виступає за Фехервар, оцінений в 1,8 мільйона євро. Він зріс в ціні на 200 тисяч євро, але це не найвища його ціна. Коли він виступав за Зорю, Шахтар та Ференцварош, його оцінювали у 2 мільйони євро.
Щодо решти українців, то ціни на них – від 50 тисяч євро до 400 тисяч євро
- Артем Фаворов (ЗТЕ) – 400 тисяч євро
- Андрій Нестеров (Мезйокйовешд) – 350 тисяч євро
- Богдан Мельник (Кішварда) – 300 тисяч євро
- Сергій Шестаков (Діошдьйор) – 300 тисяч євро
- Михайло Месхі (Мезйокйовешд) – 250 тисяч євро
- Віктор Гей (Кішварда) – 225 тисяч євро
- Антон Кравченко (Кішварда) – 200 тисяч євро
- Олександр Надь (Гонвед) – 150 тисяч євро
- Данило Рябенко (Мезйокйовешд) – 100 тисяч євро
- Артем Одінцов (Кішварда) – 50 тисяч євро
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