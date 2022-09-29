Динамо усилилось перед возобновлением сезона УПЛ: кто покинул лазарет киевлян

Уже 2 октября киевское Динамо матчем против Миная возобновит для себя сезон УПЛ-2022/2023. В преддверии матча "бело-синие" получили усиление.

Возвращение трио динамовцев

Лазарет команды покинули сразу три футболиста – Денис Попов, Руслан Нещерет и Владислав Кулач. Динамо пополнило почти все звенья на футбольном поле, кроме полузащиты.

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Ранее сообщалось о возвращении Нещерета, но эта информация не была официальной. Талантливый голкипер перенес операцию на сломанном носу. Это вторая подобная травма вратаря за этот год у Руслана.

По Попову Денис получил повреждение в матче против Днепра-1, в котором киевляне были разгромлены соперником 0:3. В том поединке защитник отыграл всего 13 минут и был заменен Александром Сиротой в первом тайме.

Кулач еще вообще не провел ни один официальный матч за Динамо в сезоне-2022/2023. В последний раз выходил на футбольное поле еще 12 декабря 2021 в поединке против луганской Зари (1:1), где провел мизерную одну минуту.

Пока Динамо приехало во Львов, где готовится к предстоящим поединкам. Уже 2 октября подопечные Мирчи Луческу сыграют на выезде против Миная, а уже 6 октября против Ренна в Лиге Европы.

В лазарет Динамо после игры с Фенербахче в Лиге Европы попали сразу два лидера Николай Шапаренко и Георгий Бущан.