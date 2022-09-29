Пропустит некоторое время

Полузащитник Лука Модрич отыграл все 90 минут в двух матчах Лиги наций за сборную Хорватии. Второй поединок футболист доигрывал по повреждению. Медицинское обследование после встречи показало перегрузку мышц бедер.

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Поэтому 37-летний хорват вынужден пропустить несколько матчей Реала. Около 10 дней понадобится одному из лидеров "сливочных" на восстановление.

Модрич не сыграет в поединке против Шахтера в Лиге чемпионов, который пройдет 5 октября в Мадриде. Не исключено, что Модрич не сможет сыграть против "горняков" в ответном матче. Предварять этот поединок будет домашняя игра "Королевского клуба" в Ла Лиге против Осасуны (2 октября).

Какие матчи может пропустить Модрич

Реал – Осасуна (2 октября)

Реал – Шахтер (5 октября)

Хетафе – Реал (8 октября)

Шахтер – Реал (11 октября)

В мадридском клубе надеются, что полузащитник возобновится в Эль-Классико против Барселоны, которое состоится в Мадриде 16 октября.

К слову. В этом сезоне Модрич отыграл за Реал 9 матчей, в которых отличился 2 голами и одним ассистом. Мадридский клуб лидирует в Ла Лиге и группе F в Лиге чемпионов.