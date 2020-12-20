19 декабря стартовал онлайн женский клубный чемпионат Европы-2020. Среди его участников – три украинских команды.

Столичный клуб "Kyiv Chess Federation – Greco" после первого игрового дня занимает первое место в своей группе В с максимальным результатом – 3 победы в трех матчах. Вторая по рейтингу команда турнира уверенно обыграла соперников, счета – лишнее доказательство: 4:0 с исландским Fjölnir, 3,5:0,5 – с английским Wood Green, 3:1 – с польским Poland Hussars.

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Индивидуальные результаты шахматисток "Kyiv Chess Federation – Greco": Анна Музычук – 2,5 очка из 3-х возможных, Мария Музычук, Юлия Осьмак, Наталья Букса – по 2 очка из 2-х, Анна Ушенина – 2 очка из 3-х.

Хорошо сыграла в первый игровой день и команда "Kharkiv Chess Federation" (Харьков): в трех матчах – 2 победы и 1 поражение. Этот показатель позволяет ей делить 3 – 5 места в своей группе А. Кстати, именно здесь произошла пока самая громкая сенсация турнира – рейтинг-фоворит "Cercle d'Echecs de Monte-Carlo" из Монако проиграл скромному французскому Tremblay En France – 2,5:1,5.

Третий наш клуб – "Dnipro" из Днепра – пока что на 6-м месте в группе D с показателем 1 победа, 1 ничья и 2 поражения. Но нужно учитывать, что в этой команде играют, в основном юные шахматистки, и нынешний результат – достойный для них.

20 декабря завершатся отборочные соревнования и определятся 10 команд, которые продолжат борьбу за медали в финальном турнире "шахматной Лиги чемпионов" – так еще называют клубный кубок Европы.