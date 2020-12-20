19 грудня стартував онлайн жіночий клубний чемпіонат Європи-2020. Серед його учасників – три українські команди.

Столичний клуб "Kyiv Chess Federation - Greco" після першого ігрового дня посідає перше місце у своїй групі В з максимальним результатом – 3 перемоги в трьох матчах. Друга за рейтингом команда турніру впевнено переграла суперників, рахунки – зайвий доказ: 4:0 з ісландським Fjölnir, 3,5:0,5 – з англійський Wood Green, 3:1 з польським Poland Hussars.

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Індивідуальні результати шахісток "Kyiv Chess Federation - Greco": Анна Музичук – 2,5 очка з 3-х можливих, Марія Музичук, Юлія Осьмак, Наталя Букса – по 2 очка з 2-х, Анна Ушеніна – 2 очка з 3-х.

Добре зіграла в перший ігровий день і команда "Kharkiv Chess Federation" (Харків) – у трьох матчах – 2 перемоги і 1 поразка. Цей показник дозволяє їй ділити 3-5 місця у своїй групі А. До речі, саме тут трапилася поки що найгучніша сенсація турніру – рейтинг-фоворит "Cercle d'Echecs de Monte-Carlo" з Монако програв скромному французькому Tremblay En France – 2,5:1,5.

Третій наш клуб – "Dnipro" з Дніпра поки що на 6-му місці в групі D з показником 1 перемога, 1 нічия і 2 поразки. Але треба зважати, що в цій команді грають, в основному юні шахістки, і нинішній результат – достойний для них.

20 грудня завершаться відбіркові змагання і визначаться 10 команд, які продовжать боротьбу за медалі у фінальному турнірі "шахової Ліги чемпіонів" – так ще називають клубний кубок Європи.