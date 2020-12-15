Клуби з Києва, Харкова і Дніпра стартують у чемпіонаті Європи 2020 року.

19-22 грудня відбудеться перший в історії шахів клубний онлайн чемпіонат Європи серед жінок. Раніше ці змагання проходили наживо, але нині через пандемію коронавірусу організатори вирішили влаштувати інтернет-турнір зі "швидких" шахів (кожна учасниця матиме лише 15 хвилин на партію), пише 24 канал.

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Хто представляє Україну

Цьогоріч у клубному чемпіонаті Європи, який називають "шаховою Лігою чемпіонів", братимуть участь 42 жіночі команди. Серед яких три – з України: "Kyiv Chess Federation - Greco" (Київ), "Kharkiv Chess Federation" (Харків) і "Dnipro" (Дніпро). Причому столичний колектив – один з фаворитів, він має другий рейтинг після суперпотужного "Cercle d'Echecs de Monte-Carlo", що представляє організаторів змагань із Монако.

"Kyiv Chess Federation - Greco" (Київ): склад команди

Марія Музичук (Львів, 2544)

Анна Музичук (Львів, 2535)

Юлія Осьмак (Київ, 2438)

Анна Ушеніна (Харків, 2416)

Наталя Букса (Львів, 2413)

Тренери – Володимир Баклан і Михайло Бродський

Президент клубу – Павло Куфтирєв

Варто відзначити, що дві учасниці – Юлія Осьмак і Наталя Букса буквально вчора завершили важкий турнір – вони виступали у Херсоні на жіночому чемпіонаті України, що складався одразу з трьох видів програми – бліцу, рапіду і класичної гри. Обидві шахістки повернулися додому з медалями – Букса блискуче виграла "класику", а Осьмак стала там "бронзовою" плюс таку ж нагороду завоювала в бліці. Чи не позначиться втома на діях шахісток у єврокубку? Чи, може, навпаки хороший ігровий тонус і медальний настрій допоможуть на міжнародній арені? Вже незабаром побачимо…

Амбітна команда і базовий клуб збірної

Взагалі можна сказати, що команда "Kyiv Chess Federation - Greco" – це фактично нинішня збірна України, вся топ-5 вітчизняного рейтингу. І опікають шахісток тренери-"збірники": Михайло Бродський, власне, є головним наставником національної жіночої дружини, а Володимир Баклан – наставник у чоловіків.

Створення потужної команди з тренерським супердуетом було ідеєю президента клубу Павла Куфтирєва, який поставив перед підопічними амбітне завдання – виграти Кубок Європи. Зробити це буде вкрай непросто, адже конкурентки дуже сильні, а гра онлайн часто "підкидає" сюрпризи. Але й київська команда не звикла пасувати. Торік вона стала віцечемпіонкою Європи, тепер прагне піти "на підвищення".

Що стосується двох інших українських команд, то вони до числа фаворитів хоч і не входять, але суперницям буде вкрай непросто з ними. Бо там є і досвідчені шахістки, і амбітна молодь.

"Kharkiv Chess Federation" (Харків)

Інна Гапоненко (Херсон, 2390)

Марія Бердник (Харків, 2319)

Єлизавета Гребенщикова (Дніпро, 2083)

Софія Гризлова (Чорноморськ, 2064)

Марія Манько (Київ, 1859)

"Dnipro" (Дніпро)

Анастасія Дубовик (Дніпро, 1971)

Маріца Цирюльник (Дніпро, 2139)

Таміла Мащенко (Дніпро, 1768)

Алеся Прасол (Дніпро, 1702)

Анна Цирюльник (Дніпро, 1854)

Як розіграють кубок?

Кожна команда складається з 5-ти шахісток, а матчі грають четверо (тому щоразу одна залишатимется в запасі).

Схема проведення чемпіонату досить складна, хоча й має лише два етапи.

1-й етап: 42 команди зіграють у п’яти групових турнірах – у трьох групах змагатимуться по 8 команда, у двох – по 9.

42 команди зіграють у п’яти групових турнірах – у трьох групах змагатимуться по 8 команда, у двох – по 9. 2-й етап: по дві найкращі команди з кожної групи отримають путівку в фінал, там 10 колективів гратимуть за круговою системою (кожен зустрінеться з кожним).

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За такої схеми цілком ймовірно, що команди можуть набрати однакову кількість очок. І тоді доведеться підраховувати додаткові показники. Тому важливими будуть не лише командні очки, а й особисті – добуті кожною шахісткою. Тож інтрига у змаганні буде надзвичайною!



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