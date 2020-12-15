Три українські команди зіграють у "шаховій Лізі чемпіонів"
Клуби з Києва, Харкова і Дніпра стартують у чемпіонаті Європи 2020 року.
19-22 грудня відбудеться перший в історії шахів клубний онлайн чемпіонат Європи серед жінок. Раніше ці змагання проходили наживо, але нині через пандемію коронавірусу організатори вирішили влаштувати інтернет-турнір зі "швидких" шахів (кожна учасниця матиме лише 15 хвилин на партію), пише 24 канал.
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Хто представляє Україну
Цьогоріч у клубному чемпіонаті Європи, який називають "шаховою Лігою чемпіонів", братимуть участь 42 жіночі команди. Серед яких три – з України: "Kyiv Chess Federation - Greco" (Київ), "Kharkiv Chess Federation" (Харків) і "Dnipro" (Дніпро). Причому столичний колектив – один з фаворитів, він має другий рейтинг після суперпотужного "Cercle d'Echecs de Monte-Carlo", що представляє організаторів змагань із Монако.
"Kyiv Chess Federation - Greco" (Київ): склад команди
- Марія Музичук (Львів, 2544)
- Анна Музичук (Львів, 2535)
- Юлія Осьмак (Київ, 2438)
- Анна Ушеніна (Харків, 2416)
- Наталя Букса (Львів, 2413)
- Тренери – Володимир Баклан і Михайло Бродський
- Президент клубу – Павло Куфтирєв
Варто відзначити, що дві учасниці – Юлія Осьмак і Наталя Букса буквально вчора завершили важкий турнір – вони виступали у Херсоні на жіночому чемпіонаті України, що складався одразу з трьох видів програми – бліцу, рапіду і класичної гри. Обидві шахістки повернулися додому з медалями – Букса блискуче виграла "класику", а Осьмак стала там "бронзовою" плюс таку ж нагороду завоювала в бліці. Чи не позначиться втома на діях шахісток у єврокубку? Чи, може, навпаки хороший ігровий тонус і медальний настрій допоможуть на міжнародній арені? Вже незабаром побачимо…
Амбітна команда і базовий клуб збірної
Взагалі можна сказати, що команда "Kyiv Chess Federation - Greco" – це фактично нинішня збірна України, вся топ-5 вітчизняного рейтингу. І опікають шахісток тренери-"збірники": Михайло Бродський, власне, є головним наставником національної жіночої дружини, а Володимир Баклан – наставник у чоловіків.
Створення потужної команди з тренерським супердуетом було ідеєю президента клубу Павла Куфтирєва, який поставив перед підопічними амбітне завдання – виграти Кубок Європи. Зробити це буде вкрай непросто, адже конкурентки дуже сильні, а гра онлайн часто "підкидає" сюрпризи. Але й київська команда не звикла пасувати. Торік вона стала віцечемпіонкою Європи, тепер прагне піти "на підвищення".
Що стосується двох інших українських команд, то вони до числа фаворитів хоч і не входять, але суперницям буде вкрай непросто з ними. Бо там є і досвідчені шахістки, і амбітна молодь.
"Kharkiv Chess Federation" (Харків)
- Інна Гапоненко (Херсон, 2390)
- Марія Бердник (Харків, 2319)
- Єлизавета Гребенщикова (Дніпро, 2083)
- Софія Гризлова (Чорноморськ, 2064)
- Марія Манько (Київ, 1859)
"Dnipro" (Дніпро)
- Анастасія Дубовик (Дніпро, 1971)
- Маріца Цирюльник (Дніпро, 2139)
- Таміла Мащенко (Дніпро, 1768)
- Алеся Прасол (Дніпро, 1702)
- Анна Цирюльник (Дніпро, 1854)
Як розіграють кубок?
Кожна команда складається з 5-ти шахісток, а матчі грають четверо (тому щоразу одна залишатимется в запасі).
Схема проведення чемпіонату досить складна, хоча й має лише два етапи.
- 1-й етап: 42 команди зіграють у п’яти групових турнірах – у трьох групах змагатимуться по 8 команда, у двох – по 9.
- 2-й етап: по дві найкращі команди з кожної групи отримають путівку в фінал, там 10 колективів гратимуть за круговою системою (кожен зустрінеться з кожним).
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За такої схеми цілком ймовірно, що команди можуть набрати однакову кількість очок. І тоді доведеться підраховувати додаткові показники. Тому важливими будуть не лише командні очки, а й особисті – добуті кожною шахісткою. Тож інтрига у змаганні буде надзвичайною!
Кубок княгині Монако Шарлін
А нагородою найсильнішим буде оцей красень від організаторів – Кубок княгині Монако Шарлін. Вона, до речі, професіональна плавчиха, виступала на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу. Тож прекрасно знає важку ціну спортивних перемог...
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