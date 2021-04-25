В конце первого тайма Александрия получила право на пенальти. Но для этого пришлось пересматривать VAR – арбитр не смог сразу определить, попал ли мяч в руку Тете. После просмотра арбитр все-таки назначил пенальти.

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К мячу подошел Гречишкин. Ему у линии ворот противостоял Трубин. Гречишкин пробил в левый от себя угол ворот, в то время как голкипер прыгнул в противоположный.

Удар Гречишкина не был чрезвычайно мощным. Но сетка ворот с ним не справилась – поэтому мяч ее порвал и вылетел из ворот.

Видео гола Гречишкина