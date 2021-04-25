Это произошло в первом тайме на 16-й минуте. Гости проводили свою атаку. И мяч в штрафной попал в Андриха.

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После первого его удара мяч попал в живот Марко Фридлю, от чего тот упал на газон. А мяч снова оказался у Андриха. Он сразу решил пробить – и снова мяч попадает в живот Фридлю, который уже лежит на газоне.

Когда Андрих третий раз пробивал, мяч снова попал в игрока Вердера. И только тогда покинул пределы поля.

Сам матч закончился уверенной победой Унион Берлин. Хет-триком отметился финн Йоэль Похьянпало. А гости смогли ответить лишь одним точным ударом Теодора Гебре Селассие.