Три гола в первом тайме: Малиновский помог Аталанте победить Кальяри

Аталанта 6 ноября сыграла выездной матч в Серии А против Кальяри. Руслан Малиновский помог гостям праздновать победу.

Провел на поле чуть больше тайма

Аталанта первой размочила нули на табло. На 6-й минуте встречи отличился Марио Палашич. Уже через 20 минут хозяева сравняли счет.

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Однако еще до перерыва футболисты из Бергамо снова вышли вперед. Гол забил Дуван Сапата – 1:2. Такой счет продержался до конца матча. Аталанта победила Кальяри на выезде.

Место в стартовом составе получил украинец Руслан Малиновский. Атакующий полузащитник провел на поле 63 минуты и был заменен на Йосипа Иличича. Украинский футболист не запомнился результативными действиями.

Этот поединок стал для Малиновского 14-м в этом сезоне во всех турнирах в футболке бергамовского клуба. За сыгранные встречи игрок сборной Украины забил два гола и сделал один ассист.

Команда Джана Пьеро Гасперини с 22 очками занимает 4 место в таблице Серии А. До ближайшего конкурента, которым является Интер, отставание в два пункта.

Кальяри – Аталанта: видеообзор