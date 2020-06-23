Полузащитник испанского "Вильярреала" Бруно Сориано впервые вышел на поле после травмы. Футболист получил повреждение еще в 2017 году.

В рамках 31 тура чемпионата Испании "Вильярреал" встречался с "Севильей", пишет 24 канал. 36-летний капитан Бруно Сориано вышел на замену на 88-й минуте.

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Первый официальный матч

Сориано получил травму в июле 2017 года в товарищеском матче, с тех пор он никак не мог вернуться на поле из-за проблем со здоровьем. По прогнозам он должен был пропустить около трех месяцев, но осложнения не дали этого сделать.

После матча с "Севильей" игроки "Вильярреала" поздравили своего товарища с возвращением, устроив овации в раздевалке. Роликом клуб поделился в Twitter.

#VillarrealTV | ¡No nos cansamos de verlo ! Lo que ocurrió cuando Bruno Soriano entró en el vestuario, tras volver a jugar tres años después... ¡¡NOS PONE LOS PELOS DE PUNTA !!



#VuelveBruno pic.twitter.com/fWqmkoTGHo — Villarreal CF (@VillarrealCF) June 23, 2020

Кто такой Бруно Сориано