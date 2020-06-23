Украинский голкипер "Овьедо" Андрей Лунин провел очередной сухой матч в Сегунде. Несколько суперсейвов помогли его команде одержать победу 0:1.

В рамках 34 тура Сегуди "Спортинг" принимал "Овьедо", где играет украинец, пишет 24 канал.

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Сухой матч Лунина

Хозяева больше времени проводили в атаках. Украинский голкипер дважды вступил в игру после ударов из пределов штрафной площадки. Кроме этого, Лунин неоднократно хорошо действовал на выходах.

На 70-й минуте команду украинца вышла вперед в счете. Результативный удар в активе Борхи Санчеса.

На 87-й минуте "Овьедо" пропустил после удара головой – Лунин старался спасти команду, но не смог дотянуться. Судья отменил гол, VAR проверил эпизод и зафиксировал офсайд.

"Овьедо" покидает зону вылета, набирая 40 очков. Благодаря высокой плотности в таблице, команда украинского голкипера поднялась сразу на четыре ступеньки вверх.

Лунин получил 6-й балл в матче от FotMob (7,1), уступив только топ-5 своим партнерам.

Spain | LaLiga 2

Sporting Gijon 0:1 Real Oviedo



Andriy Lunin played 90 minutes



Saves - 2

Punches - 1

Saves from inside box - 2

Touches - 35

Acc. passes - 12 (43%)

Long balls (acc.) - 26 (10)

Clearances - 2#SportingRealOviedo pic.twitter.com/UZQGcLxinc — TOP TALENTS SCOUT (@talents_scout) June 22, 2020

В январе 2020 года на правах аренды Лунин перешел в "Овьедо", выступающий в испанской Сегунде. Срок аренды рассчитан до 30 июня 2020 года. Контракт футболиста принадлежит мадридскому "Реалу".

Ожидается, что после окончания арендного соглашения украинец вернется в мадридский "Реал", где станет дублером Тибо Куртуа в следующем сезоне.