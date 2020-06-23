Півзахисник іспанського "Вільярреала" Бруно Соріано вперше вийшов на поле після травми. Футболіст отримав пошкодження ще у 2017 році.

У рамках 31 туру чемпіонату Іспанії "Вільярреал" зустрічався із "Севільєю", пише 24 канал. 36-річний капітан Бруно Соріано вийшов на заміну на 88-й хвилині.

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Перший офіційний матч

Соріано отримав травму у липні 2017 року в товариському матчі, відтоді він ніяк не міг повернутися на поле через проблеми зі здоров'ям. За прогнозами він повинен був пропустити близько трьох місяців, але ускладнення не дали цього зробити.

Після матчу з "Севільєю" гравці "Вільярреала" привітали свого товариша з поверненням, влаштувавши овації в роздягальні. Роликом клуб поділився у Twitter.

#VillarrealTV | ¡No nos cansamos de verlo ! Lo que ocurrió cuando Bruno Soriano entró en el vestuario, tras volver a jugar tres años después... ¡¡NOS PONE LOS PELOS DE PUNTA !!



#VuelveBruno pic.twitter.com/fWqmkoTGHo — Villarreal CF (@VillarrealCF) June 23, 2020

Хто такий Бруно Соріано