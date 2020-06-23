Три роки без футболу: "Вільярреал" зворушливо привітав капітана з поверненням на поле
Півзахисник іспанського "Вільярреала" Бруно Соріано вперше вийшов на поле після травми. Футболіст отримав пошкодження ще у 2017 році.
У рамках 31 туру чемпіонату Іспанії "Вільярреал" зустрічався із "Севільєю", пише 24 канал. 36-річний капітан Бруно Соріано вийшов на заміну на 88-й хвилині.
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Перший офіційний матч
Соріано отримав травму у липні 2017 року в товариському матчі, відтоді він ніяк не міг повернутися на поле через проблеми зі здоров'ям. За прогнозами він повинен був пропустити близько трьох місяців, але ускладнення не дали цього зробити.
Після матчу з "Севільєю" гравці "Вільярреала" привітали свого товариша з поверненням, влаштувавши овації в роздягальні. Роликом клуб поділився у Twitter.
Хто такий Бруно Соріано
- Вихованець "Вільярреала" Бруно Соріано у жовтні 2006 року зіграв свій перший матч за основну команду на виїзді проти "Мальорки".
- Протягом сезону 2006/07 півзахисник виступав також у "Вільярреал Б".
- У сезоні 2007/08 Бруно став основним гравцем "Вільярреала", провів за команду в чемпіонаті, національному кубку і Кубку УЄФА.
- У тому ж сезоні півзахисник забив перший за свою професійну кар'єру гол. Відзначився у четвертому раунді Кубка Іспанії у ворота "Лас-Пальмас".