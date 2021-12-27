Три европейских клуба не смогли переманить "короля пенальти" из Ворсклы

Дмитрий Резник хочет попробовать свои силы в Европе. Голкипером интересовались несколько клубов, но не смогли договориться с Ворсклой по финансовой части.

Три предложения – три отказа

Полтавский клуб не против расстаться с основным вратарем. Ворскле поступали предложения из Европы, но ни одно из них не было привлекательным.

Интересно узнать Ворскла назвала условие, при котором продаст рекордсмена Резника

Польская Легия интересуется не только Дмитрием Резником, но и бывшим голкипером Динамо Максимом Ковалем. Однако потянуть трансферную стоимость игрока Ворсклы польский клуб не сможет.

Также футболистом интересуется донецкий Шахтер, но Резник не планирует продолжать свою карьеру в Украине. У стража ворот Ворсклы было два предложения из Португалии – от Белененсеша и Гимарайнша. Но и они не были интересны для полтавского клуба.

Ворскла хочет выручить за своего голкипера около 3 миллионов евро. Между тем Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

У Резника есть действующее соглашение с клубом УПЛ, которое истекает 30 июня 2024 года. Благодаря уверенной игре Дмитрия на воротах Ворскла завершила первую часть сезона на 5 месте.

Статистика Резника в Ворскле