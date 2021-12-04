В матче против Руха во Львове в ворота Резника был назначен пенальти на 38-й минуте встречи после того, как Якубу в собственной штрафной сбил Сыча.

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К отметке подошел Климчук и не забил – Резник угадал направление удара и отбил мяч.

Видео отраженного пенальти Резником

Это пенальти стало пятое подряд, которое отбил Резник. Поэтому он установил новый рекорд в чемпионате Украины. До этого голкиперам удавалось отбивать лишь по четыре пенальти подряд. Этот рекорд делили между собой Валерий Воробьев, Виталий Постранский, Игорь Шуховцев и Рустам Худжамов. Резник повторил их достижения в матче против Днепр-1, а в игре против Руха – превзошел.

При этом стоит отметить, что Резник отразил все пять пенальти, которые назначили в его ворота в этом сезоне УПЛ, демонстрируя 100% показатель. Он отразил пенальти в исполнении:

Михаил Сергийчук, Верес, 4 тур

Юрий Батюшин, Металлист 1925, 5 тур

Вячеслав Чурко, Колос, 9 тур

Артем Довбик, Днепр-1, 16 тур

Юрий Климчук, Рух, 17 тур

Однако стоит добавить, что в этом сезоне Резник пропустил 3 пенальти. Это произошло в матче Кубка Украины. В 1/8 финала 27 октября Ворскла на выезде играла против Вереса. И в ворота полтавчан назначили пенальти уже в компенсированное арбитром время. На этот раз Михаил Сергийчук реализовал 11-метровый удар.