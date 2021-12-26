Большое возвращение в Европу

Опытный 29-летний вратарь с 2019 года выступает за Аль-Фатех из Саудовской Аравии. Его игра за клуб является довольно неоднозначной. В некоторых матчах украинец становился настоящим героем команды, а в некоторых ужасно проваливался в рамке ворот.

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Однако даже такая игра привлекла внимание польского клуба. Легия рассчитывает усилить вратарскую позицию. Поляки надеются, что голкиперу удастся сократить срок своего соглашения с нынешним клубом на 6 месяцев.

К вниманию. Коваль имеет действующий контракт с Аль-Фатехом до конца июня 2022 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 500 тысяч евро.

Отметим, что Легия полностью провалила первую часть сезона. Клуб завершил групповой раунд Лиги Европы на последнем четвертом месте, получив 6 очков, завершив для себя еврокубки. В чемпионате Легия идет в зоне вылета – 17-я позиция среди 18 команд, имея в своем активе 15 баллов.

Аль-Фатехом с Ковалем находятся 9-ми в чемпионате Саудовской Аравии.

Карьера Коваля в Аль-Фатеху