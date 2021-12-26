Большое возвращение в Европу
Опытный 29-летний вратарь с 2019 года выступает за Аль-Фатех из Саудовской Аравии. Его игра за клуб является довольно неоднозначной. В некоторых матчах украинец становился настоящим героем команды, а в некоторых ужасно проваливался в рамке ворот.
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Однако даже такая игра привлекла внимание польского клуба. Легия рассчитывает усилить вратарскую позицию. Поляки надеются, что голкиперу удастся сократить срок своего соглашения с нынешним клубом на 6 месяцев.
Отметим, что Легия полностью провалила первую часть сезона. Клуб завершил групповой раунд Лиги Европы на последнем четвертом месте, получив 6 очков, завершив для себя еврокубки. В чемпионате Легия идет в зоне вылета – 17-я позиция среди 18 команд, имея в своем активе 15 баллов.
Аль-Фатехом с Ковалем находятся 9-ми в чемпионате Саудовской Аравии.
Карьера Коваля в Аль-Фатеху
- В чемпионат Азии Коваль перешел в июле 2019-го. Максим покинул киевское Динамо.
- В сезоне-2021/2022 голкипер отыграл за "Аль-Фатех" 13 матчей, в которых пропустил 18 голов и 4 поединка сыграл на ноль.