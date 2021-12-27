Три пропозиції – три відмови
Полтавський клуб не проти розлучитись з основним воротарем. Ворсклі надходили пропозиції з Європи, але жодна з них не була приваблива.
Цікаво дізнатись Ворскла назвала умову, за якої продасть рекордсмена Різника
Польська Легія цікавиться не лише Дмитром Різником, а й колишнім голкіпером Динамо Максимом Ковалем. Однак потягнути трансферну вартість гравця Ворскли польський клуб не зможе.
Також футболістом цікавиться донецький Шахтар, але Різник не планує продовжувати свою кар'єру в Україні. У стража воріт Ворскли були дві пропозиції з Португалії – від Белененсеш і Гімарайнш. Але і вони не були цікаві для полтавського клубу.
Ворскла хоче виручити за свого голкіпера близько 3 мільйонів євро. Натомість Transfermarkt оцінює вартість гравця у 2 мільйони євро.
У Різника є чинна угода з клубом УПЛ, яка спливає 30 червня 2024 року. Завдяки впевненій грі Дмитра на воротах Ворскла завершила першу частину сезону на 5 місці.
Статистика Різника у Ворсклі
- Вдала гра у рамці воріт Ворскли дозволила Різнику отримати дебютний виклик в основну команду збірної України.
- У сезоні-2021/2022 голкіпер відіграв 20 матчів, у яких пропустив 23 голи та 7 поєдинків зіграв на нуль.
- Нещодавно 22-річний Різник став рекордсменом УПЛ з відбиття пенальті. Він п'ять разів поспіль став переможцем у дуелі 11-метрових ударів.