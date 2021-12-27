Три пропозиції – три відмови

Полтавський клуб не проти розлучитись з основним воротарем. Ворсклі надходили пропозиції з Європи, але жодна з них не була приваблива.

Цікаво дізнатись Ворскла назвала умову, за якої продасть рекордсмена Різника

Польська Легія цікавиться не лише Дмитром Різником, а й колишнім голкіпером Динамо Максимом Ковалем. Однак потягнути трансферну вартість гравця Ворскли польський клуб не зможе.

Також футболістом цікавиться донецький Шахтар, але Різник не планує продовжувати свою кар'єру в Україні. У стража воріт Ворскли були дві пропозиції з Португалії – від Белененсеш і Гімарайнш. Але і вони не були цікаві для полтавського клубу.

Ворскла хоче виручити за свого голкіпера близько 3 мільйонів євро. Натомість Transfermarkt оцінює вартість гравця у 2 мільйони євро.

У Різника є чинна угода з клубом УПЛ, яка спливає 30 червня 2024 року. Завдяки впевненій грі Дмитра на воротах Ворскла завершила першу частину сезону на 5 місці.

Статистика Різника у Ворсклі