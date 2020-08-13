Украинский игрок "Витебска" Максим Каленчук рассказал о ситуации в Беларуси, где сейчас продолжаются митинги против власти Александра Лукашенко.

Каленчук пообщался с журналистом каналов "Футбол 1/2/3" Игорем Бурбасом. В частности, футболист рассказал о напряженной ситуации в Беларуси.

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"Дня три не было интернета и связи. Не могли связаться ни с кем. Было тяжеловато. По сути, всю информацию можно было получить только с телевизора. В Витебске все более-менее спокойно. Насколько я знаю, вчера девушки выходили на митинг в центре. Сегодня человек 60 гуляло. Когда ездил на тренировку, ничего не видел. Все было спокойно. Надеюсь, все так и останется. Надеюсь, все решится мирным путем", – сказал Каленчук.

Также футболист прокомментировал внезапный перенос всех футбольных матчей в Беларуси:

"Перенос матчей? Причины озвучивают другие. Но, наверное, не хотят, чтобы в одном месте собиралось большое количество людей. Влияние на футбол? Получилось так, что у нас был двухнедельный перерыв. У каждой команды было по три-четыре дня выходных. Мы работаем в том же режиме, который и планировали. Все на месте. Приехали, потренировались, разъехались".

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