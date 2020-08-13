Український гравець "Вітебська" Максим Каленчук розповів про ситуацію в Білорусі, де зараз тривають мітинги проти влади Олександра Лукашенка.

Каленчук поспілкувався з журналістом каналів "Футбол 1/2/3" Ігорем Бурбасом. Зокрема, футболіст розповів про напружену ситуацію в Білорусі.

Дивіться також: Білоруського хокеїста жорстоко побили силовики під час протестів: фото

"Дня три не було інтернету і зв'язку. Не могли зв'язатися ні з ким. Було важкувато. По суті, всю інформацію можна було отримати тільки з телевізора. У Вітебську все більш-менш спокійно. Наскільки я знаю, вчора дівчата виходили на мітинг в центрі. Сьогодні людей 60 гуляло. Коли їздив на тренування, нічого не бачив. Все було спокійно. Сподіваюся, все так і залишиться. Сподіваюся, все вирішиться мирним шляхом", – сказав Каленчук.

Також футболіст прокоментував раптове перенесення всіх футбольних матчів у Білорусі:

"Перенесення матчів? Причини озвучують інші. Але, напевно, не хочуть, щоб в одному місці збиралося велика кількість людей. Вплив на футбол? Вийшло так, що у нас був двотижневої перерви. У кожної команди було по три-чотири дні вихідних. Ми працюємо в тому ж режимі, який і планували. Все на місці. Приїхали, потренувалися, роз'їхалися".

Протести у Білорусі: все, що потрібно знати