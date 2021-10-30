Третий ушел: российского призера чемпионата мира поймали на употреблении допинга

Международный союз триатлона (World Triathlon) наложил на российского спортсмена Александра Брюханкова трехлетнюю дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил. Он стал третьим за месяц российским триатлонистом, пойманным на допинге.

Допинг-проба, взятая у Брюханкова во время соревновательного контроля в чемпионате Европы в Китцбюэле (Австрия) 19 июня, дала положительный результат на рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО).

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Отмечается, что спортсмен имеет право сделать запрос на пересмотр пробы "Б" и обжаловать временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Что известно о Брюханкова

34-летний Брюханков – пятикратный победитель чемпионата России, призер чемпионатов Европы, чемпионатов мира в команде, Мировых серий, Кубков мира, участник трех Олимпиад.

Все результаты, заработанные спортсменом с 19 июня, аннулированы, в том числе бронзовая медаль, завоеванная на чемпионате России.

В середине августа World Triathlon сообщил, что россиянин Игорь Полянский сдал положительный тест на допинг. Отмечалось, что в допинг-пробе спортсмена обнаружили также рекомбинантный эритропоэтин. А в конце августа был отстранен Владимир Турбаевский.