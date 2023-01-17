Ницца заинтересована в сотрудничестве с французским тренером Эрве Ренаром. Но вот в Лиге 1 у коуча дела обстояли гораздо хуже, чем у национальных сборных.

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Ниццу возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Дидье Дигар, после увольнения Люсьена Фавра. Под его руководством "орлята" победили Монпелье (6:1) и сыграли вничью с Реймсом (0:0).

Саудовская Аравия вместе с Эрве Ренара смогла сенсационно одолеть будущего чемпиона мундиаля-2022 сборную Аргентины. Но по итогам группового этапа подопечные француза заняли последнее место в группе, хотя не выглядели хуже своих конкурентов. Хорошая поставленная игра подопечных Ренара и заинтересовала руководство Ниццы в сотрудничестве с французом.

У сборных лучше, чем в клубах