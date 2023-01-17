Ницца заинтересована в сотрудничестве с французским тренером Эрве Ренаром. Но вот в Лиге 1 у коуча дела обстояли гораздо хуже, чем у национальных сборных.
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Ниццу возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Дидье Дигар, после увольнения Люсьена Фавра. Под его руководством "орлята" победили Монпелье (6:1) и сыграли вничью с Реймсом (0:0).
Саудовская Аравия вместе с Эрве Ренара смогла сенсационно одолеть будущего чемпиона мундиаля-2022 сборную Аргентины. Но по итогам группового этапа подопечные француза заняли последнее место в группе, хотя не выглядели хуже своих конкурентов. Хорошая поставленная игра подопечных Ренара и заинтересовала руководство Ниццы в сотрудничестве с французом.
У сборных лучше, чем в клубах
- Француз уже имел возможность поработать в Лиге 1. В 2014 году Ренар работал с Сошо, но ему не удалось сохранить прописку клуба в самом сильном французском дивизионе. В 2016 году Эрве получил шанс поруководить Лиллем. Французу удалось одержать только две победы в тринадцати матчах, после чего его и уволили.
- А вот у национальных сборных у Ренара дела обстояли гораздо лучше. Французский тренер дважды победил в Кубке африканских наций: в 2012 году со сборной Замбии, а в 2015 году со сборной Кот-д'Ивуара.