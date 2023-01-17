Ніцца зацікавлена у співпраці з французьким тренером Ерве Ренаром. Та от в Лізі 1 у коуча справи йшли значно гірше, аніж у національних збірних.

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Наразі Ніццу очолює виконуючий обов'язків головного тренера Дідьє Дігар, після звільнення Люсьєна Фавра. Під його керівництвом "орлята" перемогли Монпельє (6:1) та зіграти внічию з Реймсом (0:0).

Саудівська Аравія разом зі Ерве Ренара змогла сенсаційно здолати майбутнього чемпіона мундіалю-2022 збірну Аргентини. Та за підсумками групового етапу підопічні француза зайняли останнє місце у групі, хоча не виглядали гірше своїх конкурентів. Хороша поставлена гра підопічних Ренара і зацікавила керівництво Ніцци у співпраці з французом.

У збірних краще, аніж у клубах