Ніцца зацікавлена у співпраці з французьким тренером Ерве Ренаром. Та от в Лізі 1 у коуча справи йшли значно гірше, аніж у національних збірних.
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Наразі Ніццу очолює виконуючий обов'язків головного тренера Дідьє Дігар, після звільнення Люсьєна Фавра. Під його керівництвом "орлята" перемогли Монпельє (6:1) та зіграти внічию з Реймсом (0:0).
Саудівська Аравія разом зі Ерве Ренара змогла сенсаційно здолати майбутнього чемпіона мундіалю-2022 збірну Аргентини. Та за підсумками групового етапу підопічні француза зайняли останнє місце у групі, хоча не виглядали гірше своїх конкурентів. Хороша поставлена гра підопічних Ренара і зацікавила керівництво Ніцци у співпраці з французом.
У збірних краще, аніж у клубах
- Француз уже мав змогу попрацювати у Лізі 1. У 2014 році Ренар працював зі Сошо, але йому не вдалось зберегти прописку клубу в найсильнішому французькому дивізіоні. У 2016 році Ерве отримав шанс покерувати Ліллем. Французу вдалось здобути тільки дві перемоги у тринадцяти матчах, після чого його і звільнили.
- А от у національних збірних у Ренара справи йшли значно краще. Французький тренер двічі перемаг у Кубку африканських націй: у 2012 зі збірною Замбії, а у 2015 зі збірною Кот-д'Івуару.