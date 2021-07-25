Третий подряд провал: украинский дзюдоист Зантарая проиграл в 1/8 финала Олимпиады

В воскресенье, 25 июля, на Олимпиаде-2020 в Токио вступили в борьбу за награды дзюдоисты. Украинец Георгий Зантарая не смог выйти в четвертьфинал соревнований.

Нефартовые Олимпийские игры

33-летний украинец был одной из надежд Украины на медали по дзюдо. В весовой категории до 66 килограммов Георгий Зантарая остановился на стадии 1/8 финала.

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В шаге от четвертьфинала дзюдоист проиграл словенцу Андриану Гамбочу. Соперник воспользовался ошибкой украинца и вышел в 1/4 Олимпийских игр. Зантарая завершил свои выступления в Токио. Георгий потерпел неудачу на третьей Олимпиаде подряд.

Обидчик Георгия в четвертьфинале встретится с южнокорейцем Ан Ба Улом.

Короткий путь Зантараи на Олимпиаде-2020

24 июля 20-летняя дзюдоистка Дарья Белодед получила "бронзу" Олимпийских игр . Ее награда стала первой для Украины в Токио и дебютной в карьере украинки.

Первым соперником украинца был испанец Мартин Альберто Гайнеро. Стартовая схватка и сразу сверхсложный экзамен.

Испанский дзюдоист уступал Зантарая, но все никак не давал провести восторг украинцу. Их бой перешел в голден скор (до первого результативного приема). Георгий вышел в следующий круг лишь после трех предупреждений соперника.