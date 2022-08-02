Миколенко будет играть в украинских цветах: в соцсетях "слили" фото новой формы Эвертона

В преддверии старта в АПЛ в интернете появились фото третьего комплекта формы Эвертона. Она выполнена в сине-желтом цвете.

Сине-желтые цвета

Основной ее цвет будет желтый, но со вставками синего цвета. Официально "ириски" еще не представили новую игровую форму.

Смотрите также Как семья Зинченко отпраздновала первый день рождения дочери: милые фото

Однако первое фото уже кто-то "слив" в соцсети. Возможно, такие цвета были выбраны не просто так. В составе Эвертона играет украинец Виталий Миколенко. Похоже, что украинскому защитнику удастся поиграть в его родных цветах.



Новая форма Эвертона / Фото твиттер Everton Extra

Ранее клуб Миколенко презентовал выездной комплект формы, выполненный в розовом цвете. Украинец стал звездой презентации.

Уже 6 августа Эвертон стартует в новом сезоне АПЛ-2022/2023. Подопечные Фрэнка Лэмпарда дома сыграют против "Челси". Интересно противостояние Лэмпарда против бывшего клуба. Начало встречи в 19:30.