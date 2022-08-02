Сине-желтые цвета
Основной ее цвет будет желтый, но со вставками синего цвета. Официально "ириски" еще не представили новую игровую форму.
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Однако первое фото уже кто-то "слив" в соцсети. Возможно, такие цвета были выбраны не просто так. В составе Эвертона играет украинец Виталий Миколенко. Похоже, что украинскому защитнику удастся поиграть в его родных цветах.
Новая форма Эвертона / Фото твиттер Everton Extra
Ранее клуб Миколенко презентовал выездной комплект формы, выполненный в розовом цвете. Украинец стал звездой презентации.