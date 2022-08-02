Синьо-жовті кольори
Основний її колір буде жовтий, але з вставками синього кольору. Офіційно "іриски" ще не презентували нову ігрову форму.
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Однак перше фото вже хтось "злив" у соцмережі. Можливо, такі кольори були вибрані не просто так. У складі Евертона грає українець Віталій Миколенко. Схоже, що українському захиснику вдасться пограти у рідних для нього та його країни кольорах.
Нова форма Евертона / Фото твітер Everton Extra
Раніше клуб Миколенка презентував виїзний комплект форми, який виконаний у рожевому кольорі. Українець став зіркою презентації.