Треть команды закрыта, неизвестно, будет ли эстафета, – Брынзак о сборной Украины на Олимпиаде

Сборная Украины по биатлону столкнулась с проблемами на Олимпийских играх в Пекине. Сразу две биатлонистки попали на самоизоляцию из-за коронавируса. До сих пор неизвестно, сможет ли женская команда Украины выступить в эстафете.

В сборной только трое здоровых биатлонисток

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак эксклюзивно сайту 24 канала рассказал о ситуации в команде. Брынзак заявил, что биатлонистам психологически сложно соревноваться в условиях, которые складываются сейчас на Играх в Пекине.

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Причина в том, что, кроме Билосюк и Блашко, команда потеряла Валентину Семеренко. Она вернулась в Киев 9-го февраля.

Между тем в Пекин вылетела Анастасия Меркушина, которая была запасной биатлонисткой. Для того, чтобы Украина смогла выступить в эстафете, нужно иметь четырех здоровых биатлонисток.

Команде тяжело, потому что такое состояние. Треть команды закрыта: массажисты, сервисмены, главный тренер. Для спортсмена это все очень тяжело, психологически сложно. Сдают тесты все время. Неизвестно, будет ли эстафета, поскольку пока только трое здоровых биатлонисток,

– рассказал Брынзак.

Результаты украинцев в Пекине

На Играх в Пекине состоялись три биатлонных гонки. В смешанной эстафете сборная Украины финишировала только на 13-м месте, допустив слишком много ошибок на стрельбе.

Гораздо лучше представители Украины провели индивидуальные гонки. Штрафная минута отделила Юлию Джимы от борьбы за медали, и она финишировала на 10-й позиции.

Дмитрий Пидручный занял 18-ю строчку, что лучший для него результат за карьеру в индивидуальных гонках.

Сборная Украины завоевала "золото" в эстафете на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. В целом Украина за всю историю выступлений на зимних Олимпийских выиграла 8 медалей, из которых 5 – в биатлоне.