Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко в комментарии Corriere dello Sport рассказал, что общался с экс-партнером по команде Виктором Коваленко. Однако украинца неправильно поняли.

Накануне матча 1/8 финала Лиги Европы против Ромы Степаненко рассказал об адаптации экс-полузащитника "горняков" Виктора Коваленко, перешедшего в Аталанту во время зимнего трасферного окна.

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Он замкнутый парень, ему нужно время. Он мне сказал, что тренировки Гасперини ужасны,

– цитирует слова Степаненко издание.

Впоследствии Тарас записал обращение, в котором извинился за недоразумение в интервью для Corriere dello Sport.

"Я сказал, что тренировки в Аталанте очень сложные, и Виктору нужно время, чтобы адаптироваться к ним", – заявил он.

Что известно о карьере Коваленко

Виктор – воспитанник академии Шахтера. Коваленко прошел все ступени и был лидером команды U19, которая играла в финале Юношеской лиги УЕФА-2015.

В составе сборной Украины U20 Виктор принимал участие в чемпионате мира и с 5 голами стал лучшим бомбардиром турнира, получив "Золотую бутсу".

Коваленко дебютировал за Шахтер в сезоне-2014/15. Вместе с "горняками" он стал обладателем 10 трофеев: по 4 раза выигрывал чемпионат и Кубок, дважды – Суперкубок Украины.

Достижения Виктора Коваленко / Инфографика Спорт 24