Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко в коментарі Corriere dello Sport розповів, що спілкувався з експартнером по команді Віктором Коваленком. Однак, українця неправильно зрозуміли.

Напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми Степаненко розповів про адаптацію експівзахисника "гірників" Віктора Коваленко, який перейшов в Аталанту під час зимового трасферному вікна.

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Він замкнутий хлопець, йому потрібен час. Він мені сказав, що тренування Гасперіні жахливі,

– цитує слова Степаненка видання.

Згодом Тарас записав звернення, у якому вибачився за непорозуміння в інтерв'ю для Corriere dello Sport.

"Я сказав, що тренування в Аталанті дуже складні, і Віктору потрібен час, щоб адаптуватися до них", – заявив він.

Що відомо про кар'єру Коваленка

Віктор – вихованець академії Шахтаря. Коваленко пройшов усі щаблі й був лідером команди U19, яка грала у фіналі Юнацької ліги УЄФА-2015.

У складі збірної України U20 Віктор брав участь у чемпіонаті світу і з 5 голами став найкращим бомбардиром турніру, отримавши "Золоту бутсу".

Коваленко дебютував за Шахтар у сезоні-2014/15. Разом з "гірниками" він став володарем 10 трофеїв: по 4 рази вигравав чемпіонат і Кубок, двічі – Суперкубок України.



Досягнення Віктора Коваленка / Інфографіка Спорт 24