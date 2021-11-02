Победное взятие ворот от украинца

Уже в первой 45-минутке хозяева повели в счете 2:0. Нули на табло размочил Макс Килман, который получил украинское гражданство.

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24-летний центральный защитник Вулверхэмптона прибежал к штрафной соперника на розыгрыш углового. Килман лучше всего сыграл на втором этаже и головой перевел мяч в ворота соперника.

Это его первый гол в сезоне-2021/2022 за 12 сыгранных матчей.

Уже через четыре минуты хозяева благодаря голу Рауля Хименеса удвоили преимущество. На перерыв команды ушли при комфортном преимуществе в счете для Вулверхэмптона – 2:0. В середине второго тайма Эвертон отквитал один гол, но на большее гостей не хватило. В итоге – 2:1, победа Вулверхэмптона, которую принес украинский футболист.

После победы клуб Килмана с 16 очками занимает 7 место в АПЛ. Эвертон с 14 баллами идет 10-м.

Напомним, в мае Килман получил украинский паспорт. Футболист заявил, что хотел бы надеть футболку сборной Украины.

Вулверхэмптон – Эвертон видеообзор (гол Килмана с 1:24)