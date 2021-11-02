Переможне взяття воріт від українця

Вже у першій 45-хвилинці господарі повели у рахунку 2:0. Нулі на табло розмочив Макс Кілман, який отримав українське громадянство.

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24-річний центральний захисник Вулверхемптона прибіг до штрафного майданчику суперника на розіграш кутового. Кілман найкраще зіграв на другому поверсі та головою перевів м'яч у ворота суперника.

Це його перший гол у сезоні-2021/2022 за 12 зіграних матчів.

Вже через чотири хвилини господарі завдяки голу Рауля Хіменеса подвоїли перевагу. На перерву команди пішли за комфортної переваги у рахунку для Вулверхемптона – 2:0. У середині другого тайму Евертон відквитав один гол, але на більше гостей не вистачило. У підсумку – 2:1 перемога Вулверхемптона, яку приніс український футболіст.

Після звитяги клуб Кілмана з 16 очками посідає 7 місце в АПЛ. Евертон із 14 балами йде 10-м.

Нагадаємо, у травні Кілман отримав український паспорт. Футболіст заявив, що хотів би одягнути футболку збірної України.

Вулверхемптон – Евертон відеоогляд (гол Кілмана із 1:24)