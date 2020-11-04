Главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана планируют дисквалифицировать за критику VAR после матча чемпионата Испании с мадридским "Реалом" (1:3).

Об этом сообщает AS. Расследование начали в Королевской испанской футбольной федерации после того как Куман заявил, что VAR работает против "Барселоны", поскольку спорное, по его мнению, пенальти повлияло на результат.

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Также Куман выразил свое недовольство лично арбитру и вспомнил судейство в матче с "Хетафе".

Федерация также рассмотрит слова директора "Барселоны" Хави Вилажоаны в социальных сетях, где он нецензурно высказался в адрес арбитра.

Что грозит Куману

По новому регламенту 57-летнему тренеру из Нидерландов грозит дисквалификация от двух до двенадцати матчей.

Кроме дисквалификации Куман может получить штраф в размере от 601 до 3 005 евро по статье, которая запрещает высказывания, ставящие под сомнение беспристрастность судей или членов Королевской испанской футбольной федерации, или же оскорбления вышеупомянутых лиц.