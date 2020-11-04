Головного тренера "Барселони" Рональда Кумана планують дискваліфікувати через критику VAR після матчу чемпіонату Іспанії з мадридським "Реалом" (1:3).

Про це повідомляє AS. Розслідування почали у Королівській іспанській футбольній федерації після того як Куман заявив, що VAR працює проти "Барселони", оскільки спірне, на його думку, пенальті вплинуло на результат.

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Також Куман висловив своє невдоволення особисто арбітру і згадав суддівство в матчі з "Хетафе".

Федерація також розгляне слова директора "Барселони" Хаві Вілажоани в соціальних мережах, де той нецензурно висловився на адресу арбітра.

Що загрожує Куману

За новим регламентом 57-річному тренеру з Нідерландів загрожує дискваліфікація від двох до дванадцяти матчів .

Крім дискваліфікації Куман може отримати штраф у розмірі від 601 до 3005 євро за статтею, яка забороняє висловлювання, що ставлять під сумнів неупередженість суддів або членів Королівської іспанської футбольної федерації, або ж образи вищезазначених осіб.