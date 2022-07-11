Обращение атлетов в Гутцайт
Письмо подписали призеры ЧМ-2022 Алексей Середа и София Лискун, чемпионка Европы Анна Письменская, а также Олег Колодий, Станислав Олиферчик, Даниил Коновалов, Евгений Науменко, Богдан Чижовский, Кирилл Болюх, Ксения Байло, Даниил Аванесов и Виктория Кесарь.
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Спортсмены отмечают, что наставник прибегает к угрозам и унижению.
Шантаж, угрозы и унижение – стали нормой в общении с теми из членов сборной, кто мало-мальски имеет зависимость от текущей ситуации с отбором, местом пребывания, выбранным для тренировок и другими вопросами, требующими выполнения договоренностей для их решения. От таких "новшеств" страдают не только результаты, а каждый из нас. Квашей полностью обесценивается роль личного тренера, такое отношение просто недопустимо.
– говорится в письме.
Члены штатной Национальной сборной команды Украины по прыжкам в воду просят обратить внимание Министра на сложное положение вещей и предлагают ряд решений, которые будут способствовать налаживанию ситуации для продолжения тренировок и подготовки к важным стартам.
Полный текст письма здесь.
Наставник обвиняет федерацию
- На днях тренер прокомментировал выступление сборной на чемпионате мира в Будапеште. Он подчеркнул, что федерация Украины по прыжкам в воду ставит ему ультиматумы.
- Также он не удовлетворен выступлением команды, поскольку подчеркнул, что "одна медаль – это мало".
- 34-летний специалист – опытный и титулованный украинский прыгун в воду.
- В 2008 году на Олимпиаде в Пекине он завоевал бронзовую награду.