Обращение атлетов в Гутцайт

Письмо подписали призеры ЧМ-2022 Алексей Середа и София Лискун, чемпионка Европы Анна Письменская, а также Олег Колодий, Станислав Олиферчик, Даниил Коновалов, Евгений Науменко, Богдан Чижовский, Кирилл Болюх, Ксения Байло, Даниил Аванесов и Виктория Кесарь.

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Спортсмены отмечают, что наставник прибегает к угрозам и унижению.

Шантаж, угрозы и унижение – стали нормой в общении с теми из членов сборной, кто мало-мальски имеет зависимость от текущей ситуации с отбором, местом пребывания, выбранным для тренировок и другими вопросами, требующими выполнения договоренностей для их решения. От таких "новшеств" страдают не только результаты, а каждый из нас. Квашей полностью обесценивается роль личного тренера, такое отношение просто недопустимо.

– говорится в письме.

Члены штатной Национальной сборной команды Украины по прыжкам в воду просят обратить внимание Министра на сложное положение вещей и предлагают ряд решений, которые будут способствовать налаживанию ситуации для продолжения тренировок и подготовки к важным стартам.

Полный текст письма здесь.

Наставник обвиняет федерацию