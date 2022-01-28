Тренера мужской сборной Украины по биатлону отправили на самоизоляцию в Пекине
28 января 2022 , 10:13Читати новину українською
Источник:biathlon.com.ua
Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра не может напрямую руководить командой во время подготовки к первым стартам Олимпийских игр в Пекине.
К сожалению, информация о негативном втором ПЦР-тесте оказалась неточной – оба ПЦР-теста (первый сдан в аэропорту и второй – уже в Олимпийской деревне) дали положительный результат.
К слову Тренер сборной Украины по биатлону Санитра сдал положительный тест на коронавирус в Пекине
Таким образом Юрай вынужден отправиться на самоизоляцию, и теперь сможет лишь консультировать спортсменов и других тренеров команды, Алексея Кравченко и Игоря Ященко, удаленно.
О сроках пребывания в самоизоляции и условиях возвращения к работе с командой будет сообщено позже.
Кто представляет Украину в мужском биатлоне
- Зимние Олимпийские Игры-2022 состоятся в Пекине. Биатлонные старты продлятся с 5-го по 19 февраля.
- Представители мужской сборной Украины никогда в истории не получали награды на Олимпиаде.
- В состав сборной Украины попали чемпион мира 2019 года Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Богдан Цымбал, Антон Дудченко и Артем Тищенко.