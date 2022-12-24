Тренеру Львова грозит пять лет заключения: режим Лукашенко обвиняет его в экстремизме
Источник:телеграмм-канал Весна
Бывшего игрока сборной Беларуси Василия Хомутовского будут судить в Беларуси за активную общественную позицию. 44-летний тренер может быть заключен в тюрьму на длительный срок.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает усиливать тоталитарный режим в стране. 28 декабря в суде ленинского района Минска рассмотрят дело тренера вратарей Львова Василия Хомутовского.
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Хомутовскому грозит длительное заключение
Известный футболист и тренер обвиняется в "активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок". В сентябре 2020 года Хомутовский вместе с 93 белорусскими футболистами осудил насилие силовиков Лукашенко во время подавления протестов в стране.
Бывший вратарь сборной Беларуси был задержан 30 сентября, когда он приехал на операцию на колене. Сначала он получил 13 суток ареста, а затем его повторно задержали.
Хомутовскому грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или тюрьма до четырех лет.
Что известно о Хомутовском
- Во время игровой карьеры Василий Хомутовский играл за ряд белорусских и зарубежных клубов.
- В чемпионате Украины Хомутовский выступал за Таврию и Металлист.
- В конце 90-х годов проходил осмотр в киевском Динамо Валерия Лобановского.
- В составе Стяуа дважды становился чемпионом Румынии. Вместе с борисовским БАТЭ выигрывал золотые награды чемпионата Беларуси в 1999 году.
- За сборную Беларуси сыграл 26 матчей, в которых пропустил 29 мячей.