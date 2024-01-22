"Брутальный и один из лучших": тренер Жироны оценил перформанс Довбика в матче против Севильи

В воскресенье, 21 января, прошли матчи очередного тура испанской Ла Лиги. В одном из них Жирона на своем поле принимала Севилью.

Поединок закончился со счетом 5:1 в пользу каталонцев. Главным героем встречи стал украинский форвард Артём Довбик, который оформил хет-трик в первом тайме в течение 6 минут.

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Наставник Жироны в восторге от Довбика

После завоевания феерической победы главный тренер Жироны провел пресс-конференцию. Среди прочего, Мичел отметил невероятный перформанс украинца и назвал гол, который произвел на него впечатление.

Довбик и Стуани? У меня два замечательных нападающих. Мы хорошо действуем в штрафной и отдаем много мячей в эту зону. У нас есть энергия, игроки, которые превосходят соперников по вертикали, скорости и точности. Довбик обладает невероятной способностью забивать голы. Его третий гол – брутальный, один из лучших, который мы видели,

– заявил тренер "красно-белых".

Отметим, что после хет-трика в матче против Севильи Артем Довбик возглавил гонку бомбардиров чемпионата Испании. Он и Джуд Беллингем забили по 14 мячей, но у украинца на 2 голевых передачи больше.

. Помимо индивидуального успеха Артема Довбика, Жирона матчем против Севильи также переписала свою историю. Каталонцы за 21 тур уже набрали 52 зачетных пункта, что является рекордом клуба. Предыдущий максимум был в сезоне-2017/2018, который "красно-белые" закончили с 51 очком.

Следующий матч Жирона сыграет уже 24 января против Мальорки в 1/4 финала Кубка Испании. Стартовый свисток раздастся в 20:30.