Традиционно во время награждения The Best FIFA Football Awards шесть номинаций – по три для мужского и женского футбола – лучший игрок, вратарь и тренер команды.

Достойно внимания Кто получит "Золотой мяч" : все номинанты во главе с Левандовским

Кто претендует на награду среди мужчин

На награду лучшему футболисту претендуют 11 игроков. Все они полузащитники или нападающие – ни одного защитника или вратаря.

Эрлинг Холанд (Норвегия, Боруссия (Дортмунд)

Карим Бензема (Франция, Реал)

Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити)

Жоржиньо (Италия, Челси)

Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)

Роберт Левандовский (Польша, Бавария)

Криштиану Роналду (Португалия, Ювентус / Манчестер Юнайтед)

Лионель Месси (Аргентина, Барселона / ПСЖ)

Неймар (Бразилия, ПСЖ)

Нголо Канте (Франция, Челси)

Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)

На награду лучшего вратаря претендуют пятеро голкиперов

Алиссон Бекер (Бразилия, Ливерпуль)

Джанлуиджи Доннарумма (Италия, Милан / ПСЖ)

Эдуар Менди (Сенегал, Челси)

Мануэль Нойер (Германия, Бавария)

Каспер Шмейхель (Дания, Лестер)

В то же время на звание лучшего наставника мужской команды сразу семеро претендентов

Антонио Конте (Интер / Тоттенхэм)

Ханси Флик (Бавария / сборная Германии)

Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)

Роберто Манчини (сборная Италии)

Лионель Себастьян Скалони (сборная Аргентины)

Диего Симеоне (Атлетико)

Томас Тухель (Челси)

Где можно проголосовать

10 декабря начнется голосование в каждой из номинаций. Отдать свой голос можно будет на сайте ФИФА.

Награждение победителей состоится 17 января 2022 года.