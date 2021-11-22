Традиционно во время награждения The Best FIFA Football Awards шесть номинаций – по три для мужского и женского футбола – лучший игрок, вратарь и тренер команды.
Достойно внимания Кто получит "Золотой мяч" : все номинанты во главе с Левандовским
Кто претендует на награду среди мужчин
На награду лучшему футболисту претендуют 11 игроков. Все они полузащитники или нападающие – ни одного защитника или вратаря.
- Эрлинг Холанд (Норвегия, Боруссия (Дортмунд)
- Карим Бензема (Франция, Реал)
- Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити)
- Жоржиньо (Италия, Челси)
- Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)
- Роберт Левандовский (Польша, Бавария)
- Криштиану Роналду (Португалия, Ювентус / Манчестер Юнайтед)
- Лионель Месси (Аргентина, Барселона / ПСЖ)
- Неймар (Бразилия, ПСЖ)
- Нголо Канте (Франция, Челси)
- Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
На награду лучшего вратаря претендуют пятеро голкиперов
- Алиссон Бекер (Бразилия, Ливерпуль)
- Джанлуиджи Доннарумма (Италия, Милан / ПСЖ)
- Эдуар Менди (Сенегал, Челси)
- Мануэль Нойер (Германия, Бавария)
- Каспер Шмейхель (Дания, Лестер)
В то же время на звание лучшего наставника мужской команды сразу семеро претендентов
- Антонио Конте (Интер / Тоттенхэм)
- Ханси Флик (Бавария / сборная Германии)
- Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
- Роберто Манчини (сборная Италии)
- Лионель Себастьян Скалони (сборная Аргентины)
- Диего Симеоне (Атлетико)
- Томас Тухель (Челси)
Где можно проголосовать
10 декабря начнется голосование в каждой из номинаций. Отдать свой голос можно будет на сайте ФИФА.
Награждение победителей состоится 17 января 2022 года.