Претенденти на нагороду
Луїс Кортес потрапив в перелік п'яти номінантів на нагороду. Його конкурентами в боротьбі за перемогу є:
- Петеп Герхардссон – збірна Швеції
- Емма Хейз – збірна Швеції
- Беверлі Прістман – збірна Канади
- Саріна Вігман – збірна Нідерландів / збірна Англії
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Варто додати, що Луїс Кортес лише 17 листопада офіційно очолив жіночу збірну України з футболу. Тож на сайті ФІФА біля його імені стоїть відмітка Барселона.
Що варто знати про Луїса Кортеса
У жіночій команді цього клубу він працював з 2009 року. У 2019 році став головним тренером. У 2020 та 2021 році він оформив золотий дубль з командою, вигравши чемпіонат та Кубок Іспанії. Окрім того, у 2020 році Барселона здобула і Суперкубок Іспанії.
Чи не найбільшим досягненням стала перемога Барселони під його керівництвом у фіналі жіночої Ліги чемпіонів у 2021 році. У 2019 році команда теж грала у фіналі, але програла Ліону.
Завдяки цьому у 2021 році Луїс Кортес отримав звання найкращого тренера жіночих команд за версією УЄФА.
Україна під керівництвом Кортеса
Поки збірну України не провела жодного матчу під керівництвом нового тренера. У понеділок, 22 листопада, команда розпочала підготовчий збір перед матчами кваліфікації ЧС-2023 проти Шотландії та Угорщини.
26 листопада українки на виїзді зіграють із Шотландією, а 30-го – також у гостях з Угорщиною. Перший поєдинок відбудеться в Глазго на стадіоні "Хемпден Парк" (початок – о 21.35 за київським часом). Свій другий матч підопічні Луїса Кортеса проведуть у Кішварді на місцевому стадіоні "Варкерт" (початок – о 19.00 за київським часом).
Поки після двох зіграних турів наша команда один раз перемогла (Фарерські острови) і ще одного разу поступилася (Іспанія).