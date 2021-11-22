Претенденти на нагороду

Луїс Кортес потрапив в перелік п'яти номінантів на нагороду. Його конкурентами в боротьбі за перемогу є:

  • Петеп Герхардссон – збірна Швеції
  • Емма Хейз – збірна Швеції
  • Беверлі Прістман – збірна Канади
  • Саріна Вігман – збірна Нідерландів / збірна Англії

До теми ФІФА назвала претендентів на звання найкращого футболіста 2021 року

Варто додати, що Луїс Кортес лише 17 листопада офіційно очолив жіночу збірну України з футболу. Тож на сайті ФІФА біля його імені стоїть відмітка Барселона.

Що варто знати про Луїса Кортеса

У жіночій команді цього клубу він працював з 2009 року. У 2019 році став головним тренером. У 2020 та 2021 році він оформив золотий дубль з командою, вигравши чемпіонат та Кубок Іспанії. Окрім того, у 2020 році Барселона здобула і Суперкубок Іспанії.

Чи не найбільшим досягненням стала перемога Барселони під його керівництвом у фіналі жіночої Ліги чемпіонів у 2021 році. У 2019 році команда теж грала у фіналі, але програла Ліону.

Завдяки цьому у 2021 році Луїс Кортес отримав звання найкращого тренера жіночих команд за версією УЄФА.

Україна під керівництвом Кортеса

Поки збірну України не провела жодного матчу під керівництвом нового тренера. У понеділок, 22 листопада, команда розпочала підготовчий збір перед матчами кваліфікації ЧС-2023 проти Шотландії та Угорщини.

26 листопада українки на виїзді зіграють із Шотландією, а 30-го – також у гостях з Угорщиною. Перший поєдинок відбудеться в Глазго на стадіоні "Хемпден Парк" (початок – о 21.35 за київським часом). Свій другий матч підопічні Луїса Кортеса проведуть у Кішварді на місцевому стадіоні "Варкерт" (початок – о 19.00 за київським часом).

Поки після двох зіграних турів наша команда один раз перемогла (Фарерські острови) і ще одного разу поступилася (Іспанія).