Клуб из Будапешта провел переговоры с "известными тренерами из Италии, Германии и России".

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Ференцварош рано стартует в квалификации Лиги чемпионов, поэтому замену Реброву нужно искать уже сейчас, чтобы новый тренер успел подготовить команду к еврокубкам.

Представители "Фради" уверяют, что у Реброва есть еще год контракта с клубом, поэтому он не будет никуда уходить. Тем более, что украинец получает не только очень высокую зарплату по местным меркам (1,5 млн евро по неофициальной информации), но и бонус за выход в Лигу чемпионов – около 1 миллиарда форинтов (прим – 2,5 миллиона евро).

Однако, по информации источника, у Реброва есть достаточно много заманчивых предложений, в том числе и такие, с которыми Ференцварош просто не сможет конкурировать и вынужден будет отпустить украинского тренера. Именно поэтому венгерский клуб уже думает о том, кем заменить Реброва.

Карьера Реброва в Ференцвароше

Бывший тренер Динамо возглавил Ференцварош летом 2018 года. За три сезона клуб под руководством Реброва трижды подряд становился чемпионом Венгрии, а также играл в группе Лиги Европы и Лиги чемпионов 2019/2020 2020/2021.