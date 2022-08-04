Динамо заслужило победу в этом матче, – тренер Штурма

Штурм не сумел уехать из польского города Лодзь с победным результатом. Австрийский клуб минимально уступил Динамо.

Ильцер: Мы можем добиться результата по сумме двух матчей

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов завершился минимальной победой Динамо 1:0. Единственный гол в матче забил Александр Караваев, в последний момент заменивший травмированного Виктора Цыганкова.

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Еще перед поединком главным тренер Штурма Кристиан Ильцер назвал киевлян фаовритами встречи. После матча австрийский наставник заметил, что Динамо наиграло на победу в первом матче.

Ильцер не остался недоволен результатом. Коуч Штурма заверил, что команда уезжает из Польши с приемлемым результатом, который позволит его подопечным побороться в ответном матче за выход в следующий раунд Лиги чемпионов.

Мы можем добиться результата по сумме двух матчей. Мы хотели вернуться домой, имея тот результат, который оставит нам шансы на выход в следующий раунд турнира, и мы это сделали. На следующей неделе сделаем все, чтобы подтвердить это. В общем, Динамо заслужило победу в этом матче, потому что мы не использовали свои шансы в атаке,

– сказал Ильцер.

Ответный матч Штурм – Динамо состоится 9 августа в 21:30 по киевскому времени. Перед этим соперник киевлян сыграет на выезде в чемпионате Австрии против Рида (6 августа).