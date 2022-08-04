Луческу: Соперники оборонялись очень хорошо и плотно

Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов после победного матча в польском Лодзи против Штурма. Главный тренер Динамо заверил, что поединок был сложным для обеих команд.

К теме Мощная пушка Караваева принесла победу Динамо над Штурмом в Лиге чемпионов: видео

"Штурм начал очень быстро и пытался создать нам проблемы. Но нам удалось выстоять перед их прессингом и играть в футбол, контролируя мяч. Соперники оборонялись очень хорошо и плотно, так что могу сказать, что матч был сложным для нас. Однако он был сложным. и для Штурма", – рассказал румынский наставник.

Тренер киевского клуба добавил, что соперник находится в лучшем игровом ритме из-за начала местного чемпионата Австрии. А вот украинская лига должна начаться 23 августа.

Почему со стартового состава исчез Цыганков

Также Луческу рассказал, почему Виктор Цыганков в последний момент скрылся со стартового состава команды, а его место на поле занял Александр Караваев, ставший автором победного гола в матче.

Они находятся в лучшем игровом ритме, уже начали чемпионат, а у нас возникли некоторые проблемы перед поединком, когда Цыганков сообщил, что почувствовал боль, и пришлось ее срочно заменить в стартовом составе. В общем, считаю, мы заслужили этот гол, ведь создали больше моментов. В то время как Штурм имел только один – два шанса в начале игры,

– ответил "Мистер".

"Мы заслуживали этого результата"

Луческу раскрыл тактику Штурма в первом матче По словам румынского наставника "бело-синих", австрийцы сделали ставку на прессинг и длинные передачи. Но динамовцы быстро приспособились к такому стилю и изменили ход поединка. Впоследствии Штурм стал играть вторым номером, отсиживаясь преимущественно в обороне на своей части поле.

Тренер Динамо доволен победой, но жалеет, что его подопечным не удалось добыть победы с более комфортным счетом.

Как я уже сказал, считаю, мы заслуживали этого результата. Жаль, что не смогли забить второй мяч. Мы имели возможности для этого, но мы не нашли решения для голевого завершения атак,

– сказал Луческу.

"Мистер" не стал выделять кого-либо из футболистов Динамо, сыгравших против Штурма. Вся команда действовала организованно и дисциплинированно. Команде удалось навязать сопернику свою игру.

Обратите внимание! Ответный матч Штурм – Динамо состоится 9 августа в 21:30 по Киеву.