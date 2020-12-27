Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру і 15 футболістів команди вибрали найкращих гравців УПЛ в 2020 році.

За правилами щорічного референдуму, який проводить "Команда №1", кожен повинен вибрати трійку найкращих футболістів чемпіонату України в році.

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Примітно, що головний тренер "гірників" у свою трійку не включив жодного гравця Шахтаря. На перше місце він поставив захисника Зорі Дмитра Іванісеню, другим став екснападник Десни Олександр Філіппов, а на третій сходинці розташувався нападник Олімпіка Захеді Шахаб.

За перше місце в голосування нараховується три очки, друге – два, третє – одне. Найбільше очок у Шахтарі набрали Микола Матвієнко, Жуніор Мораес і Додо – у всіх по 12.

До слова. З усіма результатами голосування Шахтаря можна ознайомитися за посиланням.