Де Дзерби: Эта война заставила меня почувствовать их гордость

42-летний наставник совершил целую гору комплиментов и теплых слов в сторону украинцев, не отдающих собственную землю захватчикам. Роберто Де Дзерби сперва не смог раскрыть для себя все особенности украинского народа.

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Сначала я не понимал украинцев, потому что был погружен в футбол. Холодные, запертые, подозрительные. Но эта война заставила меня почувствовать их гордость, их достоинство,

– признался тренер Шахтера.

Итальянский специалист выделил мужество и несгибаемость украинской нации, которая, несмотря на трудности, не опускает руки и уверенно идет к своей победе над ордой.

"Они 30 лет свободны, они защищают ценности, которые мы воспринимаем за должное. Я слышал, что Зеленский должен был показаться немедленно, потому что он ведет народ на резню. Но украинцы, все они, воевали бы. Даже если бы Зеленский убежал или сдался, они все равно воевали бы. В конце концов, те, кто так говорит, обесценивают свободу, достоинство, гордость, принадлежность, забывая, что кто-то это сделал для нас много лет назад», – сказал итальянский специалист.

Следует отметить, что футболисты Шахтера тоже вносят свой вклад в победу Украины над рашистами. Защитники Виктор Корниенко и Валерий Бондарь активно волонтерят, закупают нужные вещи для украинцев и армии. также помощь в Украину направил бразильский легионер "горняков" Марлон.

Тренерская карьера Де Дзерби в Украине