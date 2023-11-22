У серпні 2023-го Анатолій Трубін продовжив кар'єру у Бенфіці, підписавши контракт до 30 червня 2028 року. 22-річний голкіпер продовжив показувати впевнену гру у португальському чемпіонаті.

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Італійці проґавили українського голкіпера

Хоча могло переїзду Трубіна у Португалію не статись, якби інтерес італійський клубів був більш конкретним. Особливо, міланського Інтера, про який у ЗМІ говорили найбільше. Однак все залишилось лише на рівні слів у пресі.

Тренер із фізпідготовки Шахтаря Карло Ніколіні здивований, як клуби Серії А програли Бенфіці у боротьбі за воротаря збірної України. Адже за спиною молодого, але вже досвідченого Трубіна декілька сезонів виступів у Лізі чемпіонів та за головну команду своєї країни.

Також Анатолій досить добре володіє грою ногами.

"Бенфіка його підписує за невеликі гроші і вже встановила клаусулу більше 100 мільйонів. Можливо, гравців зі східної Європи не вважають якісними, я не знаю. Але вони демонструють рівень. Подивіться на того ж Хвічу Кварацкелію. Однак за хороших гравців треба платити", – сказав Ніколіні.