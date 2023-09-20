Матч проходил в Гамбурге на условно домашнем поле Шахтера. Все главные события встречи произошли в первые 30 минут матча, который закончился со счетом 1:3 в пользу португальцев.

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Анализ матча от тренера Шахтера

После финального свистка прошла традиционная пресс-конференция. На ней главный тренер "горняков" Патрик ван Леувен прокомментировал события матча Шахтер – Порту.

Он рассказал о кадровой ситуации в команде и ответил, почему на скамейке запасных остались Крыськив и Бондаренко.

В последние недели нам пришлось принимать решения относительно футболистов, задействованных в национальных командах, и тех, кто принимал участие в каждой игре чемпионата. Мы стараемся сформировать команду, которая могла бы приложить максимальные усилия во время всех матчей в течение недели. Именно поэтому некоторые игроки выходили в старте во многих поединках до этого, но не сейчас,

– сказал нидерландец.

Также отдельно поговорил о Даниле Сикане, который грубо ошибся во время второго пропущенного гола и объяснил, почему не заменил его во время перерыва:

"Думаю, Даниил начал хорошо, используя свою скорость. В случае со вторым голом он совершил ошибку, думая, что сможет выбить мяч и поменять фланг, но это было неправильное решение, которое привело к пропущенному голу. Я также думаю, что не было необходимости менять его в перерыве – должны были дать ему шанс исправиться, чтобы увидеть, сможем ли мы еще как-нибудь воспользоваться его скоростью".

Главный тренер Шахтера отметил, что разница в качестве между командами присутствовала и назвал момент, который стал определяющим в матче.

Считаю, что есть разница в качестве, опыте, но всегда есть возможность. Я не думаю, что если бы мы не ошибались, то не пропустили бы, но, думаю, мы больше оставались бы в игре. Мои футболисты могли бы чувствовать себя увереннее в таком случае. Мы пропустили первый гол, хорошо отреагировали и сравняли счет, но все же пропустили второй слишком быстро. Даже не успели насладиться результатом хорошей работы, чтобы возвратиться в игру. Это было досадно. Да, есть разница в качестве,

– сказал ван Леувен.

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Справка. В другом матче группы H испанская Барселона деклассировала бельгийский Антверпен со счётом 5:0. Именно с бельгийцами свой следующий матч в Лиге чемпионов сыграет "Шахтер". Матч состоится 4 октября в 19:45.