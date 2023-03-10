"Лучше бы он попал к Артете": тренер сборной Украины о переходе Мудрика в Челси

Михаил Мудрик переживает далеко не лучший период в Челси. Украинский футболист перестал выходить на поле в официальных матчах.

Главный тренер "аристократов" Грэм Поттер не упускает Мудрика уже в двух матчах подряд. На левом фланге атаки вместо украинца играет недавно восстановившийся от травмы Рахим Стерлинг. Такая ситуация изрядно огорчает украинского футболиста, привыкшего выступать в стартовом составе, как это было в Шахтере.

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Ротань: Будет критика от печати за эти средства

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал выбор Мудрика перебраться в Челси. По его мнению, для карьеры Михаила лучше оказаться в другом лондонском клубе Арсенале.

Также Ротань припомнил сумму, за которую Челси купило Мудрика, а это космические 100 миллионов евро, 30 которых в виде бонусов.

Это играет роль в том, что деньги, за которые его купили... Будет критика от прессы за эти деньги. Каждый его гол будет эту критику тушить. Ему нужно просто спокойно ко всему этому относиться и делать свое дело. Что он работает, хочет развиваться – вы все прекрасно знаете и видите. Он преодолеет все это. Но, по-моему, лучше бы он попал к Артете,

– сказал Ротань.

В таком случае Мудрик мог бы уже в своем первом сезоне в АПЛ завоевать чемпионство с Арсеналом. "Канониры" продолжают бороться за "золото" английского первенства, на которое тоже претендует Манчестер Сити. Михаил с новой командой болтается в середине турнирной таблицы АПЛ.

Подопечные Поттера идут только на 10 месте, имея в своем активе 34 балла.

Напомним, что Мудрик попал в список сборной Украины Ротань на матч отбора на Евро-2024 против Англии. Поединок на "Уэмбли" состоится 26 марта.

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