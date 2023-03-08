100-миллионное приобретение Челси во втором матче подряд наблюдает за игрой только со скамейки запасных. Грэм Поттер перестал выпускать Михаила Мудрика. В заявку на ответный поединок украинцу нашлось место, но на поле он так и не появился.

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На левом фланге атаки сыграл недавно восстановившийся от травмы Рахим Стерлинг. Но даже без украинского легионера Челси пробилось в следующий раунд Лиги чемпионов. В первой игре "аристократы" минимально проиграли "шмелям" 1:0, а уже дома взяли реванш 2:0.

Галлас: Некоторые владельцы клубов тратят деньги, просто, потому что они у них есть

Бывший защитник лондонского клуба Уильям Галлас прокомментировал отсутствие игровой практики Мудрика в последних матчах Челси. Француз удивлен таким решением Поттера.

Галлас назвал несколько вероятных причин отсутствия Михаила в последних двух поединках "синих".

Почему Мудрик не попадает в стартовый состав? Возможно, он не готов, возможно ему не подходит система клуба, возможно, он хочет играть на другой позиции – я не знаю. Некоторые владельцы клубов тратят деньги, просто потому, что они у них есть. Они даже не знают, подойдут ли эти игроки команде. Пока я не знаю, что произошло с Мудриком,

– признался Галлас.