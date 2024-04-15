Поединок проходит в рамках подготовки “сине-желтых” к чемпионату мира-2024, на который наша сборная попала, одержав решающую победу над Польшей в отборе. Старт встречи запланирован на 17:00, пишет 24 Канал.
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Статусный матч для "сине-желтых"
На старте соревнований Украина уверенно переиграла со счетом 5:2 команду Литвы, а бразильцы минимально уступили Франции (2:3). Всего турнир будет состоять из трех туров, завершающий состоится 16 апреля.
Турнирная таблица после первого тура / Фото с АФУ
3-й тур, 16.04.2024
- 17:00. Украина – Франция
- 19:30. Литва – Бразилия
Отметим, что команды второй раз в своей истории проведут очный поединок. До этого они встречались на групповом этапе чемпионата мира-2016, в котором бразильцы одержали победу со счетом 3:1.
Смотрите видеотрансляцию матча Украина – Бразилия
Напомним, что финальный турнир ЧМ-2024 состоится в Узбекистане и продлится с 14 сентября по 6 октября.