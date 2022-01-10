Санитра о мужском персьюте

Сразу трое украинских биатлонистов пробились в гонку преследования, которая закрывала пятый этап Кубка мира в немецком Оберхофе. Юрай Санитра рассказал о выступлении всех мужчин и выделил стрельбу Дмитрия Пидручного.

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Словак остался доволен выступлением Богдана Цымбала и Антона Дудченко. Ребята хорошо отстреляли и держались на хороших позициях. Совсем немного не хватило украинцам, чтобы занять еще лучшие места. По словам наставника, Цымбалу и Дудченко не хватило сил на всю дистанцию.

"Со стрельбой надо что-то делать"

Что касается капитана мужской команды, то Юрай разочарован работой Пидручного на огневом рубеже. Он уверен, что нужно радикально изменить подготовку, чтобы Дмитрий начал лучше стрелять. Если ходом тернопольский биатлонист составляет конкуренцию, то в стрельбе такой уверенной работы нет.

Дмитрий Пидручный снова один из лучших на трассе – проиграл лишь 40 секунд Тарьей Бё на лыжне. Но со стрельбой надо что-то делать. Нужно нам принять какое-то радикальное решение и сделать что-то, чтобы не было столько промахов. Потому что физически он хорошо готов, но со стрельбой, начиная с Хохфильцена, не может справиться,

– сказал Санитра.

Пидручный завершил гонку преследования с 38-м временем. За четыре стрельбы он сделал шесть ошибок.

Лучшим результатом в этом сезоне для Дмитрия является 16-е место в гонке преследования в австрийском Хохфильцене.

Интересно! После пяти этапов Кубка мира в сезоне-2021/2022 общий показатель стрельбы Дмитрия Пидручного составляет 83%.

До Олимипады-2022 биатлонисты посоревнуются еще на двух этапах Кубка мира – в немецком Рупольдинге и итальянском Антхольце.