Санітра про чоловічий персьют

Одразу троє українських біатлоністів пробились у гонку переслідування, яка закривала п'ятий етап Кубка світу у німецькому Обергофі. Юрай Санітра розповів про виступ усіх чоловіків та виділив стрільбу Дмитра Підручного.

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Словак залишився задоволений виступом Богдана Цимбала та Антона Дудченка. Хлопці добре відстріляли та тримались на хороших позиціях. Зовсім трішки не вистачило українцям, щоб посісти ще кращі місця. За словами наставника, Цимбалу та Дудченку не вистачило сил на усю дистанцію.

"Зі стрільбою треба щось робити"

Щодо капітана чоловічої команди, то Юрай розчарований роботою Підручного на вогневому рубежі. Він впевнений, що потрібно радикально змінити підготовку, щоб Дмитро почав краще стріляти. Якщо ходом тернопільський біатлоніст складає конкуренцію, то у стрільбі такої впевненої роботи немає.

Дмитро Підручний знову один із найкращих на трасі – програв лише 40 секунд Тар'єю Бьо на лижні. Але зі стрільбою треба щось робити. Потрібно нам прийняти якесь радикальне рішення і зробити щось, щоб не було стільки промахів. Тому що фізично він добре готовий, але зі стрільбою, починаючи з Хохфільцена, не може впоратися,

– сказав Санітра.

Підручний завершив гонку переслідування з 38-м часом. За чотири стрільби він зробив шість хиб.

Найкращим результатом у цьому сезоні для Дмитра є 16-те місце у гонці переслідування в австрійському Хохфільцені.

Цікаво! Після п'яти етапів Кубка світу у сезоні-2021/2022 загальний показник стрільби Дмитра Підручного складає 83%.

До Оліміпади-2022 біатлоністи позмагаються ще на двох етапах Кубка світу – у німецькому Рупольдингу та італійському Антхольці.